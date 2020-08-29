Loading...

Google vuole lanciare la sua Università

29/08/2020

Negli ultimi anni i corsi universitari sono più volte stati rivisti e rimaneggiati, passando dalla laurea a ciclo unico a quella triennale completata dalla magistrale, senza contare numerosi corsi che hanno durata quadriennale.

E poi ci sono corsi di specializzazione, di perfezionamento, master, e chi più ne ha più ne metta.

Ed ora c’è anche un corso di laurea lanciato nientemeno che da Big G: Google vuole infatti lanciare la sua università online, naturalmente per chi vuole improntare la propria carriera in ambito digital.

Secondo Google questi corsi andranno infatti a coprire “le professioni più richieste di oggi”. Le lezioni non dovrebbero superare i sei mesi di durata e si parla di un costo di circa 300 dollari.

Terminati i corsi, Google provvederà alla verifica delle conoscenze acquisite, spingendo i neolaureati digitali a entrare a far parte del mondo del lavoro in modo rapido ed efficiente.

Per il momento non sono ancora noti con precisione i nomi dei corsi, ma Google ha già specificato che per frequentarli non verrà richiesta un’esperienza pregressa, e verranno offerte borse di studio e premi per gli studenti.

foto@Wikimedia

