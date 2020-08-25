Tim, da ottobre rimodulazioni al rialzo per diverse sue offerte

Nonostante gli operatori siano aumentati e quindi dovrebbe esserci maggiore concorrenza, spingendo le tariffe al ribasso, nella realtà negli ultimi mesi i principali operatori di telefonia fissa e mobile nazionali hanno continuamento rimodulato al rialzo le loro tariffe.

Tra le altre anche Tim ha più volte aumentato i prezzi delle sue promozioni, e a ottobre è in vista un ulteriore rincaro.

Nello specifico, TIM ha annunciato ufficialmente una serie di rimodulazioni di alcune offerte di telefonia fissa, e cambiamenti di costo per alcuni servizi offerti, che avverranno dal 1° ottobre 2020.

In particolare, il costo dell’abbonamento mensile delle offerte TUTTO VOCE, TUTTO VOCE con Sconto Fedeltà, TUTTO VOCE con Sconto Special e VOCE SENZA LIMITI aumenterà di 1,90€, mentre il costo dell’abbonamento mensile delle offerte TUTTO VOCE SUPERSPECIAL e LINEA ISDN aumenterà di 2,00€.

TIM ha inoltre previsto l'aumento di 1€ del costo del servizio Chi è, che consente di visualizzare sul display del telefono chi sta chiamando. Da 3€ si passa, pertanto, a 4€ mensili.

Rimodulazioni anche per i servizi “Avvisi di chiamata”, “Conversazione a tre” e “Trasferimento di chiamata”, con aumenti che variano in base a quanti servizi abbiamo attivi.

Chi utilizza in affitto un dispositivo Telecom troverà dal 1 ottobre un aumento in fattura. Il noleggio delle prese a spina aumenta di 49 centesimi, l’affitto dei telefoni di 1,16 euro al mese, mentre il modem di 1,62 euro al mese.

Gli utenti potranno recedere dal contratto in essere senza pagare nessuna penale fino al 30 settembre 2020 inviando la disdetta a TIM tramite i canali ufficiali.