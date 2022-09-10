Samsung scherza sulle "non innovazioni" dell'iPhone
10/09/2022
Samsung continua a trollare il nuovo iPhone, questa volta pubblicando una serie di tweet che evidenziano la mancanza di un iPhone pieghevole da parte di Apple.
L'azienda prosegue nei post ironici contrapponendo la fotocamera da 48 megapixel dell'iPhone 14 Pro alla fotocamera da 108 megapixel Galaxy S22.
"Che cavolo, Apple?" scrive il primo tweet, che segna la data di uscita del primo smartphone pieghevole di Samsung. Il secondo tweet ha lo stesso tema del primo dispositivo pieghevole, mentre il terzo rileva che i dispositivi Samsung hanno più megapixel nelle fotocamere già da diversi anni.
Samsung ha lanciato queste frecciatine anti-Apple prima dell'annuncio dei nuovi modelli di iPhone 14.
"Preparati per l'ultimo lancio di Apple", diceva un annuncio pubblicato all'inizio di settembre. “Mentre entri in un mondo in cui le teste gireranno, dove nessuno sarà nella tua direzione. Dove lo smartphone con la risoluzione più alta sarà nelle tasche di qualcun altro".
Un secondo annuncio intitolato "Unisciti al rovescio della medaglia" pubblicato giovedì cerca di convincere gli utenti iPhone a passare al Galaxy Z Flip4, mostrando un fan sfegatato di iPhone che brama la tecnologia pieghevole.
