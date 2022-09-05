In cosa consiste la nuova funzione di WhatsApp

L'applicazione di messaggistica continua ad aggiungere nuove funzionalità e in questo si tratta di cambiamento molto acclamato dagli utenti.

WhatsApp continua ad aggiungere diverse funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente e continuare a essere l'applicazione di messaggistica leader nel mercato. E nelle ultime ore è trapelato il cambiamento a cui starebbe lavorando.

La nuova funzione WhatsApp che tutti aspettavano

Dall'app di messaggistica stanno sviluppando una nuova funzione in modo che gli utenti possano inviare messaggi a se stessi. Questa modifica si verificherà perché ci sono molte persone che già lo usano ma attraverso un trucco.

Il modo più comune per chattare con se stessi è che gli utenti creino un gruppo con un'altra persona e la eliminino per rimanere l'unico partecipante e amministratore di quella chat.

Tuttavia, le funzionalità in cui funzionano da WhatsApp ti permetteranno di creare una chat personale con il tuo numero di telefono.

Sebbene questa modifica sia in fase di sviluppo e la sua data di rilascio ufficiale per iOS, Android o WhatsApp Desktop sia sconosciuta. Al momento può essere testato solo nella versione beta di WhatsApp per Desktop.