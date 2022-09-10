Loading...

La nuova Playstation 5 consuma meno corrente ed è più leggera

10/09/2022

Pare proprio che Sony abbia riprogettato la PS5 e soprattutto la sua parte interna per offrire minori consumi durante il gaming.

È stato notato in Australia da uno YouTuber che ha aperto la vecchia e la nuova versione del sistema per individuare le differenze.

La nuova console, nome in codice 1200, è più leggera di 200 grammi e consuma meno watt.

Abbiamo differenze anche nella parte del pennello, dove si trova la batteria CMOS, ma anche lo slot per l'SSD.

https://twitter.com/austinnotduncan/status/1567411371159191552

Lo stesso YouTuber rileva che "Sony ha rimpicciolito quasi tutto come la scheda madre per ridurre i costi di produzione".

