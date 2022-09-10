La nuova Playstation 5 consuma meno corrente ed è più leggera
di Redazione
10/09/2022
Pare proprio che Sony abbia riprogettato la PS5 e soprattutto la sua parte interna per offrire minori consumi durante il gaming.
È stato notato in Australia da uno YouTuber che ha aperto la vecchia e la nuova versione del sistema per individuare le differenze.
La nuova console, nome in codice 1200, è più leggera di 200 grammi e consuma meno watt.
Abbiamo differenze anche nella parte del pennello, dove si trova la batteria CMOS, ma anche lo slot per l'SSD.
Lo stesso YouTuber rileva che "Sony ha rimpicciolito quasi tutto come la scheda madre per ridurre i costi di produzione".
foto@Soberian (this retouched file)Osh33m (original photograph), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Articolo Precedente
Nvidia è pronta per le nuove schede RTX 4000
Articolo Successivo
Samsung scherza sulle "non innovazioni" dell'iPhone
Redazione