Nvidia è pronta per le nuove schede RTX 4000

Dopo diversi leak delle schede grafiche NVIDIA RTX 4000 è arrivato il momento di scoprire quando vedranno la luce.

L'evento è noto come NVIDIA GPU Technology Conference e sarà ospitato dal CEO Jensen Huang. Sarà disponibile per la visione direttamente sul sito web di NVIDIA, a partire da una trasmissione speciale di GeForce Beyond, che sarà trasmessa anche su Twitch e YouTube.

NVIDIA ci promette che vedremo "le ultime rivoluzioni nei giochi, nella creatività e nella grafica". Un'immagine apparsa sul web come teaser dell'evento includeva il logo RTX, quindi tutto è chiaro.

La società aveva precedentemente dichiarato che quest'anno avrebbe rilasciato le sue prime GPU basate su Ampere Next, sostituendo quelle con l'attuale architettura Ampere.

Abbiamo sentito voci secondo cui vedremo una GPU Ada con 48 GB di memoria e 900 W TBP a scopo di test.

Una scheda del genere potrebbe arrivare sotto forma di un drive Titan, con tecnologia Ada. Nell'ultima settimana è apparsa sul web un'immagine con una NVIDIA RTX 4090 Ti, che arriva con 3 ventole e un TDP di oltre 500W. NVIDIA avrebbe costruito la sua serie Lovelace basata sulla tecnologia a 4 nanometri di TSMC.

Per quanto riguarda l'RTX 4080, arriverebbe nelle varianti con 12 o 16 GB di memoria.

fonte@Engadget - Foto@Coolcaesar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons