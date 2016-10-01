Home Smartphone e Tablet Samsung Galaxy A8 (2016), l’annuncio in Corea del Sud

Samsung Galaxy A8 (2016), l’annuncio in Corea del Sud

di Redazione 01/10/2016

Samsung ha annunciato il Galaxy A8 (2016) in Corea del Sud. Si prevede la commercializzazione anche in Europa. Il modello top di gamma di Samsung somiglia al dispositivo che lo ha preceduto ed ha il processore del Galaxy S6. Galaxy A8 (2016) si presenta con un telaio unibody in alluminio. Le dimensioni sono 156,6×76,8×7,2 millimetri e il peso misura 182 grammi. Lo schermo è da 5,7 pollici con risoluzione full HD (1920×10080 pixel). In pratica è un phablet, ossia combina le funzioni di uno smartphone e di un tablet. Galaxy A8 utilizza un processore octa core Exynos 7420 a 2,1 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Il sistema operativo è Android 6.0.1 Marshmallow con interfaccia TouchWiz. Due le fotocamere, la posteriore ha una risoluzione di 16 megapixel, mentre quella frontale ha un sensore da 8 megapixel. La batteria è da 3.300 mAh (e si spera che non scoppi!). Samsung ha dotato il suo ultimo arrivato della funzionalità Always On Display, già introdotta con il Galaxy S7, e del lettore di impronte digitali allocato sotto il pulsante home. Quest’ultima funzione si può usare anche per sbloccare il device e per fare 'pagamenti mobile' con Samsung Pay. La vendita del Galaxy A8 (2016) inizierà il primo ottobre prossimo.

