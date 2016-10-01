Home News Hyperloop supertreno con tecnologia italiana di alto livello

Hyperloop supertreno con tecnologia italiana di alto livello

di Redazione 01/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il supertreno Hyperloop con tecnologia italiana di alto livello. Elon Musk una ne fa e cento ne pensa. Poteva mancare il treno che viaggia a mille chilometri orari dentro un tubo? Certo che no, e il miliardario americano, oltre alle macchine Tesla, alle missioni su Marte e chi più ne ha più ne metta, ha pensato proprio a Hyperloop, il treno dei miracoli più veloce dell'aereo. Ma stavolta il buon Elon ha pensato di aggiungere alle sue idee e ai progetti dei suoi ingegneri, un po' di tecnologia tutta italiana. Per arrivare da Milano a Roma in 35 minuti c'è, infatti, bisogno di sospensioni del tutto speciali, come facilmente intuibile, e queste sospensioni sono state progettate e realizzate dalla start-up nostrana Ales Tech, messa su da alcuni studenti della Scuola Superiore Sant'Anna e dall'Università di Pisa, con consistenti finanziamenti da parte di alcune imprese italiane. Dice Luca Cesaretti, Presidente della Start-up: “E' un punto di partenza che ci rende orgogliosi del tanto lavoro svolto in questi mesi. Siamo molto soddisfatti dei primi test di laboratorio, la tecnologia funziona e ha margini di sviluppo molto interessanti”. Tre prototipi delle sospensioni sono stati già inviati negli Stati Uniti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp