Apple, il 6 ottobre prende il via la iOS Academy di Napoli

di Redazione 30/09/2016

Il 6 ottobre Apple inaugura la iOS Academy di Napoli al campus di San Giovanni a Teduccio. Quella di Napoli è la prima Academy Apple in Europa. Per Gaetano Manfredi, Rettore dell’Università Federico II: “Questa iniziativa è un trampolino per giovani eccellenti”. “Un trampolino di lancio importante per questi ragazzi eccellenti e davvero motivati". E così il 6 ottobre per i 200 ragazzi selezionati a Napoli iniziano i corsi alla iOS Academy di Apple. “Sono 150 su 200 i ragazzi campani che hanno superato le prove – dichiara con un piglio d’orgoglio Manfredi - segno che la qualità del nostro capitale umano è molto alta e Apple ha fatto bene a investire a Napoli”. Manfredi sottolinea anche la presenza, tra gli altri 50 ragazzi, di studenti provenienti da altre regioni italiane e da altri paesi. “Perché questo progetto – spiega - che parte da Napoli è globale”. Il corso per sviluppatori di App Apple, al pari di altre iniziative che l'Università Federico II sta mettendo in campo, sempre secondo il Rettore, sono “la strada giusta per offrire opportunità di qualità ai nostri giovani”. Questo è il modo giusto per dire “no” ai cervelli in fuga. “ Ci siamo noi in primis come università, ma anche tutto il sistema Campania Atenei e il mondo produttivo”, continua Manfredi che poi aggiunge: “Abbiamo ricevuto molte istanze da imprese sia campane sia multinazionali. Ci sono tecniche didattiche davvero innovative. A conferma del fatto che l’Academy è un’esperienza sia per gli studenti sia per chi insegna”. L’auspicio del rettore è che questo modello didattico possa essere replicato anche nei Dipartimenti “adeguandolo alle singole specificità”.

