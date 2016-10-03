iPhone la Apple lo produrrà in acciaio e vetro
di Redazione
03/10/2016
Grandi novità in casa Apple: in arrivo l'iPhone in acciaio e vetro.Per l'anno prossimo si parla di una novità veramente straordinaria, che è sulla bocca di molti ormai da diverso tempo. Addirittura il prossimo iPhone potrebbe essere in acciaio e vetro. Possibile? Si tratterà di un device del tutto rinnovato, che sarà presentato in occasione dei dieci anni dalla nascita del famosissimo melafonino. Il celebre Ming-Chi Kuo, analista di fama mondiale per KGI Securities, parla del nuovo meraviglioso apparato. E quando parla Ming-Chi Kuo, raramente sbaglia. Una specie di profeta insomma. Nel suo sito, Apple Insider, l'analista spiega: “La prossima generazione di iPhone, avrà i bordi in acciaio inox, e non più in alluminio, probabilmente solo per le versioni più costose del dispositivo”. “Tutti i modelli invece avranno la scocca in vetro, senza cornice”. Ma non finisce qui, perché altre voci riferiscono di una rivisitazione completa dell'estetica, addirittura con uno schermo OLED. E forse non ci sarà più la porta Lightning, per lasciar posto a un solo connettore USB-C. Probabilmente ci sarà lo scanner dell'iride. Nel frattempo sembra stia andando alla grande l'iPhone 7, che da una quindicina di giorni è ufficialmente sul mercato. Lo smartphone più venduto è il modello Jet Black.
