Samsung Galaxy A nuovo modello con quattro fotocamere
14/09/2018
La Samsung dovrebbe presentare un nuovo dispositivo Galaxy il prossimo 11 ottobre, anche se non lo sappiamo per certo, l'invito all'evento suggerisce un nuovo dispositivo della serie Galaxy A, si parla anche del rilascio di un dispositivo con quattro fotocamere.Samsung ha annunciato che presenterà un nuovo dispositivo Galaxy per il prossimo evento dell'11 ottobre. Mentre non sappiamo per certo cosa stia progettando l'azienda, il titolo dell'inviato recapitato alla stampa "A Galaxy Event" suggerisce che potrebbe essere svelata una nuova serie di Galaxy A. Samsung fa normalmente annunci della serie Galaxy A a dicembre, quindi , anche se leggermente prima del normale, una presentazione ad ottobre non sarebbe del tutto fuori programma. L'annuncio contiene anche suggerimenti sul dispositivo che potrebbe avere quattro fotocamere, nella tagline dell'invito si parla infatti di "4 x divertimento" e l'utilizzo della frase "Cattura il divertimento con Samsung". Indizi che si adattano perfettamente e combaciano con le precedenti voci della serie Galaxy A. Una fuga di notizie da luglio che puntava il dito su una tripla telecamera posteriore, mentre l'affidabile Universo Ice di Samsung uscito è andato oltre e ha fatto capire che Samsung avrebbe svelato un dispositivo con addirittura quattro fotocamere, potenzialmente tutte sul retro, tutto questo ovviamente entro la fine dell'anno. Se ciò che Samsung rilascerà durante l'evento si rivelerà adatto a ciascuna di queste indiscrezioni, si potrebbe affermare tranquillamente che la Samsung promette di portare più innovazione sui dispositivi di fascia media in modo molto serio, il tutto potrebbe essere ulteriormente confermato se tale dispositivo possa avere anche un sensore di impronte digitali in-display come si diceva in precedenza . Attualmente, l'unico dispositivo disponibile con una fotocamera tripla è il modello ammiraglia P20 Pro della Huawei, nessun produttore ha ancora rilasciato un telefono con quattro fotocamere sul retro. L'ultimo trimestre dell'anno sta diventando un grande successo per Samsung, perchè oltre all'annuncio sopra riportato, la società dovrebbe anche svelare i primi dettagli sul suo telefono pieghevole alla Samsung Developer Conference di novembre.
