William Shatner affascinato ma preoccupato dalla realtà virtuale
di Redazione
07/09/2018
William Shatner, il famoso Capitano Kirk esprime i suoi timori sulla realtà virtuale.
Il Capitano Kirk di Star Trek esprime preoccupazione per la realtà virtuale dopo aver simulato una passeggiata su Marte, come capitano Kirk in Star Trek, William Shatner ha attraversato luoghi dove nessuno è mai giunto prima, con storie, legate alla serie tv Star Trek, che preannunciavano l'invenzione del telefono cellulare e dei tablet. Ora, nella vita reale, l'attore sta esplorando la realtà virtuale ma sottolinea l'importanza legata all'industria dell'intrattenimento che sia ben consapevole del suo potenziale impatto negativo sulle menti vulnerabili.
