iPhone XS le caratteristiche soddisfano gli utenti?
di Redazione
22/09/2018
Sono stati lanciati i nuovi iPhone XS e la nuova linea Apple Watch, ma le caratteristiche proposte soddisfano gli utenti tanto da far propendere per l'acquisto di un nuovo iPhone?L'iPhone XS è uscito venerdì, 21 settembre, parliamo della linea iPhone Xs e iPhone Xs Max che sono stati annunciati dal gigante della Apple nella sua vetrina dell'hardware durante lo scorso 12 settembre proponendo, tra l'altro, un sacco di nuove funzionalità. Il nuovo chip A12 Bionic di Apple il cuore interno del dispositivo, promette di offrire velocità incredibilmente elevate, il processore dovrebbe essere in grado di far letteralmente "volare" tutto ciò che il sistema operativo iOS 12 di Apple deve lanciare. David Snelling (tech editor) ha dichiarato: "Non c'è assolutamente dubbio che l'iPhone Xs Max sia l'ultimo iPhone. Il suo enorme display edge-to-edge offre un'esperienza in stile tablet che si adatta al palmo della mano e questo fantastico schermo rende il piacere di guardare un film ad esempio su Netflix". Ha inoltre aggiunto attraverso express.co.uk: "Il nuovo processore A12 Bionic è anche potente e rende l'uso del Max semplice soprattutto quando si spinge il telefono al limite con alcuni giochi o editing video. È piuttosto difficile battere l'iPhone Xs Max, anzi, arriviamo a dire che è la perfezione dello smartphone." iPhone Xs e Xs Max sono dotati di un nuovo sistema di fotocamere che presenta ciò che Apple chiama "Smart HDR" che dovrebbe produrre immagini con dettagli mai visti prima sulla linea dei precedenti prodotti Apple, il dispositivo sfoggia l'esclusivo design futuristico a tutto schermo introdotto per la prima volta con l'iPhone X lo scorso anno, ma lo porta allo step successivo. Lo schermo su iPhone Xs è lo stesso da 5,8 pollici dell'anno scorso, ma l'iPhone Xs Max propone invece un gigantesco 6,5 pollici, il Face ID è presente su entrambe le nuove versioni ed è più veloce rispetto alle precedenti versioni grazie al miglioramento degli algoritmi. The Verge ha recentemente ricevuto conferma da Apple che la ricarica wireless su iPhone Xs è più veloce rispetto al passato, in una pubblicazione è stato praticamente confermato che l'iPhone Xs si caricherebbe 30 minuti più velocemente dell'attuale iPhone X e iPhone 8 quando si utilizza un pad wireless. Ciò significa che i fan della Apple che avranno l'onore di avere un iPhone Xs fra le mani, dovranno trascorrere meno tempo in attesa che il dispositivo si ricarichi, tale caratteristica, combinata con il punteggio maggiore legato agli altri miglioramenti introdotti per il nuovo modello, rende sicuramente più allettante che mai questo dispositivo. L'iPhone Xs ha iniziato ad essere spedito direttamente nella giornata di venerdì 21 settembre, naturalmente la nota dolente è quella legata ai prezzi, l'iPhone Xs parte da £ 999 per il modello da 64GB, ma sale a 1.119 sterline e 1.349 sterline per le opzioni di storage da 256GB e 512GB, nel frattempo l'iPhone Xs Max arriva a £ 1.099 per il modello da 64GB, ma sale alla cifra enorme di £ 1.249 e £ 1.449 per le varianti 256 e 512GB.
