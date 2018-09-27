Loading...

Will Smith 50 anni festeggiati con un volo da un elicottero

Redazione Avatar

di Redazione

27/09/2018

Guarda Will Smith festeggia il suo 50esimo compleanno saltando da un elicottero nei pressi del Grand Canyon

Will Smith ha celebrato il suo cinquantesimo compleanno con stile, uno spettacolo sicuramente molto particolare rispetto alla solita torta di compleanno con tanto di candeline, il bungee jumping dell'attore è avvenuto, infatti, direttamente da un elicottero poco distante dal Grand Canyon. Le fotocamere hanno catturato l'acrobazia che è stata pubblicata poi su YouTube, riscuotendo ovviamente un successo enorme: https://www.youtube.com/watch?v=7uilQxtVvpQ Smith era agganciato con un'imbracatura a delle corde elastiche, ad un certo punto nel video, si è lanciato finendo col penzolare in una delle gole del Grand Canyon: "Questa è una delle cose più belle che abbia mai visto in vita mia", ha rivelato poi l'attore davanti alle telecamere. L'ex principe di Beil-Air ha ammesso di essersi sentito spaventato per il salto, ha confidato infatti il suo stato d'animo nettamente diviso: "dal terrore alla beatitudine assoluta" durante il salto. Will Smith ha festeggiato in questo modo "acrobatico" quasi sei mesi dopo che "Yes Theory" lo ha sfidato ad affrontare una delle sue più grandi paure, così come riportato su USA Today . Ha scelto il grande salto per il suo compleanno legato alla sua paura di essere conquistato. Smith si è recato a questo "spettacolo" con i suoi amici e la sua famiglia, in particolare erano presenti la moglie Jada Pinkett-Smith, e l'ex coprotagonista della serie tv, e amico, Alfonso Ribeiro, che si trovavano nella piccola Gola del Colorado sulla terra dei Navajo, che si trova ad est del Grand Canyon.
