Da Samsung buone notizie: S7 e S7 Edge sono sicuri

di Redazione 21/11/2016

Buone notizie da Samsung: S7 e S7 Edge, a detta del colosso sudcoreano, sono sicuri. Ultimamente si associa spesso il nome Samsung ai problemi che la ditta sudcoreana ha avuto negli ultimi tempi con le batterie. Fra esplosioni e fumate, il Galaxy Note 7 è stato un vero e proprio fallimento, tanto che la Samsung è stata costretta a ritirare dal mercato per ben due volte lo smartphone. Questo, tra l'altro, ha provocato un danno economico non indifferente all'azienda, a fronte di un notevole calo delle vendite, specialmente nel terzo trimestre del 2016. Ma sembra ci siano ultimamente state anche segnalazioni di esplosioni che riguardano il Galaxy S7 e S7 Edge. Su questi ultimi casi però l'azienda è intervenuta in maniera decisa. Per la Samsung i casi segnalati di esplosioni della famiglia S7 non sono causati da problemi nelle batterie, bensì da danni esterni causati dai possessori. Per la casa sudcoreana, inoltre, comunque bisognerà analizzare caso per caso ciò che ha cagionato gli inconvenienti. Per la Samsung la gente può tranquillamente continuare ad acquistare i Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, perché non c'è nessun pericolo per gli utenti.

