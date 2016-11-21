Software Gestionali e Business Intelligence
di Redazione
21/11/2016
Nell’ambito delle aziende sia di piccole che di grandi dimensioni sentiamo spesso parlare di software gestionali e sistemi di Business Intelligence: ma nello specifico cosa intendiamo con questi termini ? Quali sono le funzionalità ? Come sono di supporto alle aziende nelle attivita’ di analisi e nel prendere decisioni e fare strategie ? Software gestionali: per software gestionali intendiamo un insieme di software che permettono alle aziende di automatizzare i processi gestionali all’interno delle realtà aziendali. Questi software gestionali coprono vari ambiti funzionali di un’azienda dalla logistica alla produzione per arrivare al marketing e alle vendite. Business Intelligence: puo’ essere definita come un insieme di tecniche e strumenti che servono per l’acquisizione e la trasformazione di dati grezzi in informazioni utili e importanti con finalità di analisi del proprio business. L’obiettivo principale dei toll di BI e’ quello di rendere fruibili e semplificare importanti volumi di dati al fine di poter sviluppare analisi e strategie sui dati stessi. Grazie allo sviluppo tecnologico e l’innovazione continua questi strumenti sono stati migliorati di anno in anno e le prestazioni che offrono garantiscono alle aziende di sfruttarne al meglio le potenzialita’: inoltre con il passare degli anni sono diventati più accessibili permettendo anche alle aziende di piccole e medie dimensioni, oltre che alle grandi imprese e alle multinazionali, di usufruirne. Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione hanno permesso anche si usufruire di questi tool non piu’ solo tramite desktop o laptop, ma anche in mobilita’ tramite smartphone e tablet: questa evoluzione permette alle aziende di migliorare le comunicazioni e i processi decisionali anche quando gli attori si trovano fisicamente distanti, permettendo quindi di migliorare in termini di tempestivita’ e efficienza. Sul mercato esistono diverse soluzioni che fungono al tempo stesso sia da software gestionali che con funzionalita’ di business intelligence integrando quindi dati relativi a varie funzioni aziendali permettendo quindi di supportare gli attori aziendali nelle attivita’ di analisi e nello sviluppo delle strategie. Una soluzione ottimale e’ Acg Enterprise, software di enterprise resource planning che e’ leader nel mercato della piccola e media impresa per quanto riguarda la piattaforma IBM Power Systems: Acg Enteprise e’ un sistema di ERP che oltre a coprire varie aree funzionali (amministrazione, finanza, vendite,etc), offre funzionalità di business intelligence. Un altro software gestionale interessante di Enterprise Resource Planning e’ Mago4 che permette di gestire e amministrare in maniera ottimale diversi aspetti relativi all’attivita’. Si contraddistingue per un’ interfaccia intuitiva e per essere piuttosto semplice da utilizzare ed e’ adeguato per varie tipologie di aziende sia che siano di natura commerciale che industriale così come di servizi. Si contraddistingue inoltre per essere un software multi-lingua ed e’ disponibile in 4 versioni diverse: inoltre e’ estremamente personalizzabile ed adatto ad aziende moderne. Il software gestionale mago4 copre varie aree quali amministrazione e contabilita’, magazzino, logistica, produzione, pianificazione e ciclo attivo e passivo.
