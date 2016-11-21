Home Smartphone e Tablet OnePlus 3T: lo smartphone per selfie perfetti, potente e low cost

OnePlus 3T: lo smartphone per selfie perfetti, potente e low cost

di Redazione 21/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E’ stato finalmente presentato il tanto atteso OnePlus 3T: lo smartphone low cost potente che si ricarica velocemente e fa selfie perfetti. OnePlus ha deciso di onorare il suo motto “Never Settle”, ossia “mai accontentarsi”, così ci stupisce con il suo nuovo top di gamma 3T che è una versione molto migliorata del One Plus 3. Pete Lau, co-fondatore e CEO dell’azienda di Shenzhen, spiega: “In OnePlus siamo costantemente alla ricerca del miglior prodotto e della user experience ottimale per i nostri clienti, che sono tra i più competenti ed esigenti al mondo in fatto di tecnologia”. E così uno smartphone di fascia media è trasformato in un prodotto di tutto rispetto. La batteria, per esempio, è da 3.400 mAh e, grazie alla tecnologia Dash Charge, con mezz’ora di ricarica garantisce al telefono, anche se usato a pieno ritmo, l’autonomia sufficiente a una giornata intera. OnePlus, dopo la brutta fine del Note 7 di Samsung, ci tiene a sottolineare che Dash Charge si surriscalda meno di altre soluzioni simili perché sposta il processo di gestione dell’alimentazione dal telefono all’adattatore. In questo modo la maggior parte del calore generato durante la carica, non raggiunge mai lo smartphone. Il processore di OnePlus 3T è un Qualcomm Snapdragon 821 a 2,35 GHz. Diverso rispetto al precedente One Plus 3 anche il modem per la rete cellulare che qui è molto più veloce e compatibile con Voice Over LTE e le chiamate in Wi-Fi. Ha 6 GB di RAM per gestire il multitasking senza problemi di ritardi. La fotocamera posteriore è da 16 MegaPixel affiancata dal software OnePlus Smart Capture, che assicura scatti ottimali in qualsiasi ambiente e condizione di luce. Anche la fotocamera anteriore è da 16 MegaPixel ed è in grado di combinare i pixel in modo tale da raccogliere più luce e ridurre i problemi creati da scarsa illuminazione per ottenere selfie perfetti anche con poca luce. Lo schermo è un AMOLED 1080p da 5,5 pollici e il sistema operativo è basato su Android 6. Il 3T è bello anche nel design reso più elegante dalla colorazione grigio canna di fucile, “Gunmetal”, per la versione standard. Ma OnePlus 3T, realizzato in alluminio, è disponibile, in edizione limitata, anche nel colore in Soft Gold. Lo smartphone si potrà acquistare solo online, a un costo che parte da 439 euro, dal 22 novembre in USA e dal 28 in Europa. La versione Soft Gold per il momento non sarà ancora disponibile.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp