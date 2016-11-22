Home Ultime dal web Amazon, è Black Friday anche in Italia

di Redazione 22/11/2016

Amazon, anche in Italia è tempo di Black Friday. Sconti del 40% su moltissimi prodotti per una settimana. Sono 10mila le offerte che dal 21 fino al 28 novembre Amazon propone in tantissime categorie merceologiche. Il Black Friday “venerdì nero” tradizionalmente l’ultimo venerdì del mese di novembre che quest’anno cade il 25. Negli Stati Uniti questo appuntamento è molto importante e non solo perché arriva dopo il Giorno del Ringraziamento ma anche, e soprattutto, perché il “venerdì nero” dovrebbe dare un’indicazione sulle future vendite e sulla capacità di spesa dei consumatori. In questo giorno le grandi catene statunitense fanno promozioni eccezionali ecco perché il Black Friday è diventato il giorno dello shopping. Ovviamente le tradizioni degli USA, quado sono consumistiche come quella di Halloween, non ci mettono molto a diventare le “tradizioni” di molti Paesi. Perciò nessuna meraviglia se Amazon anche in Italia apre il suo periodo commerciale natalizio offrendo l’opportunità agli utenti italiani di acquistare prodotti di largo consumo, viaggi, abbigliamento e quant’altro comodamente seduti a casa e con uno sconto del 40%. Al Black Friday seguirà il Cyber Monday che ereditiamo sempre dalla tradizione americana. Il Cyber Monday cade il 28 novembre e, come dice il nome stesso, è dedicato solo allo shop online. Amazon lo celebra con oltre 1.100 nuove offerte di prodotti tra cui articoli di elettronica, informatica, giocattoli, attrezzi, cucina e cura della casa. Occhio, dunque, agli sconti e ai coupon se non si vuole perdere l’occasione di risparmiare e di fare qualche vero affare.

