LG V30, @evleaks: adieu, ticker! Scompare il doppio display

LG V30, @evleaks: adieu, ticker! Scompare il doppio display

di Redazione 21/11/2016

“I will say this: adieu, ticker”, e con queste poche parole postate su Twitter dal leaker Evan Blass (@evleaks) ci fa sapere che il futuro smartphone LG V30 non avrà il doppio display. “Dirò questo: addio, ticker”. Il ticker è proprio il display secondario, segno identificativo degli smartphone LG V10 e LG V29. Una caratteristica che gli utenti hanno trovato molto utile perché permette di avviare applicazioni e controllare velocemente le senza perdere di vista il sistema. E così è molto probabile che LG cambierà il design della sua serie “V”. Che cosa avrà in mente il produttore cinese? Sostituirà il doppio display con uno curvo o flessibile? Se così fosse, per Samsung LG potrebbe diventare un temibile concorrente. Al momento non si può dire nulla, ma diamo quasi per certa l’abolizione del doppio display perché Blass difficilmente ha toppato nelle sue “indiscrezioni”. E’ certo però che la serie “V” degli smartphone Android di LG, apprezzati per design, funzionalità e comparto multimediale di livello, avrà un nuovo top di gamma: LG V30. Certo il suo lancio non è previsto a breve, perciò è inutile fare qualsiasi previsione al momento. E chissà, se alla LG dovessero arrivare molti feedback dagli estimatori del doppio display, potrebbe anche ritornare sui suoi passi. Nel frattempo godiamoci LG V20 che in America pare stia spopolando: venduti già 200.000 unità dal lancio ufficiale avvenuto qualche giorno fa.

