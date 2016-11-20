Home Smartphone e Tablet Galaxy A7 2017, la Certificazione Bluetooth è arrivata

Galaxy A7 2017, la Certificazione Bluetooth è arrivata

di Redazione 20/11/2016

E’ arrivata finalmente la Certificazione Bluetooth per Galaxy A7 2017. Bluetooth SIG ha finalmente rilasciato la certificazione per il Samsung Galaxy A7 2017. Questo significa che il lancio dell’ultimo smartphone del colosso sudcoreano è sempre più vicino. Molti analisti sono convinti che questo dispositivo sarà il più potente della serie A a essere immesso sul mercato italiano. Non si sa ancora molto su questo device, ma dall’ente Bluetooth SIG apprendiamo che Samsung Galaxy A7 2017 sarà dotato della connettività Bluetooth 4.2, un nuovo standard che garantirà un segnale più efficiente della versione 4.1 attualmente sul mercato. Lo smartphone, inoltre, sarà dotato di una porta USB di tipo C per la ricarica. Non mancherà un tasto Home fisico con sopra un lettore di impronte digitali per l’autenticazione. Ciò che si sa per il momento è che il refresh della linea di prodotti della serie Galaxy A3, A5 e Galaxy A7 2016, ci sarà a breve. Dopo il flop delle batterie che tanto ha influito begli ultimi mesi in termini di vendite e di fatturato, Samsung va alla riscossa e cerca di riconquistare quelle fette di mercato che così disonorevolmente aveva perso a vantaggio degli acerrimi nemici cinesi. La Certificazione Bluetooth è quella che precede di poco la commercializzazione di un prodotto sul mercato. Il prossimo passaggio sarà quello all'ente FCC. Dopo di che Galaxy A7 2017 sarà pronto per essere portato negli store in tutto il mondo. Avremo così la possibilità di apprezzare un device di gamma media che farà concorrenza a molti altri della stessa gamma. Staremo poi a vedere il prezzo reale di questo smartphone che dovrà necessariamente essere concorrenziale con quelli cinesi, pena la perdita di altre fette di mercato. Ma siamo sicuri che da adesso in poi, Samsung non si ripeterà più in errori clamorosi come quelli delle batterie che esplodono?

