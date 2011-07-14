Loading...

Ripristinare un backup del sistema

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2011

Se avete sostituito hard disk alla Play 3 prima avete fatto un backup del sistema ora va reinstallato nel disco, per farlo ci viene in aiuto il manuale online di Sony, dicendo:

 

Utilità di backup

È possibile effettuare il backup dei dati salvati sul disco rigido su un supporto di memorizzazione o dispositivo di archiviazione USB oppure ripristinare i dati dei quali è stato effettuato il backup.

Effettua backup Consente di eseguire il backup dei dati su disco rigido su un supporto di memorizzazione o un dispositivo di memoria di massa USB.
Ripristina Consente di eseguire il ripristino su disco rigido dei dati sottoposti a backup su un supporto di memorizzazione o un dispositivo USB.
Elimina dati di backup Elimina i dati dei quali è stato effettuato il backup su un supporto di memorizzazione o dispositivo di archiviazione USB


Note

  • Il backup dei dati può essere effettuato su dispositivi di archiviazione Memory Stick™, SD Memory Card, CompactFlash® e USB. Con alcuni modelli, per utilizzare supporti di memorizzazione è necessario disporre di un adattatore USB appropriato (non in dotazione). Non è possibile utilizzare dischi come i CD-R.
  • Per eseguire un backup dei dati è inoltre possibile utilizzare un disco rigido USB che, se collegato, verrà visualizzato sotto l'icona . Tuttavia, il disco deve essere formattato nel sistema file FAT32 per essere riconosciuto dal sistema PS3™.
  • I dati di backup verranno salvati nella cartella [PS3] - [EXPORT] - [BACKUP]. Le cartelle vengono create automaticamente.
  • Se si modifica la cartella o il nome file dei dati di backup, potrebbe essere impossibile ripristinare i dati.
  • Se si esegue una delle seguenti operazioni dopo il backup, potrebbe essere impossibile ripristinare correttamente i file video protetti da copyright compresi nel backup.
  • - Formattare il disco rigido
  • - Ripristinare il sistema PS3™
  • - Spostare video protetti da copyright
  • - Scaricare video protetti da copyright
  • Alcuni tipi di dati sottoposti a backup possono essere ripristinati su un altro sistema PS3™. I tipi di dati che possono essere ripristinati su un altro sistema sono elencati di seguito:
  • - Dati salvati dal software di formattazione per PLAYSTATION®3 *1
  • - File di immagini visualizzati sotto  (Foto)
  • - File musicali sotto  (Musica) *2
  • - File video sotto  (Video) *2
  • - Segnalibri aggiunti in  (Browser per Internet)
  • - Termini aggiunti con  (Impostazioni) >  (Impostazioni del sistema) > [Aggiungi/modifica termine], o termini predittivi "appresi" dalla tastiera a schermo
    *1 I dati protetti da copia non possono essere ripristinati. Inoltre, i dati salvati e ripristinati potrebbero non essere utilizzabili in alcuni giochi.
    *2 Non include i dati protetti dal copyright.
  • In alcuni casi, potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione Utilità di backup per effettuare il backup o ripristinare il sistema correttamente. Si consiglia di copiare o spostare sempre i dati importanti su supporti di memorizzazione per poter effettuare un backup dei dati in modo indipendente.
