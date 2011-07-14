Come funziona MegaUpload?

Megaupload.com è un servizio di mantenimento file online, ovvero potete caricare qualunque file e condividerlo con altri. Il funzionamento è semplice, vediamo ora come caricare i file:

La cosa è molta intuitiva, basta infatti accedere al sito e cliccare sul bottone "Sfoglia", selezionare il file e cliccare su quello sotto "Upload". Una volta caricato il file avrà un link del genere www.megaupload.com/stringadinumeri che sarà possibile condividere con altri.

Per scaricare invece basta accedere al link del file, di cui ho parlato sopra, inserire il codice a 3 lettere nella casella e aspettare i 45 secondi per cliccare su "Download Standard".

Esistono due versioni, free e a pagamento, con alcuni accorgimenti. Fa la differenza anche se sei registrato o meno, se lo sei puoi tenere traccia dei tuoi caricamenti e eliminarli quando vuoi.

Aspetti positivi:

Registrazione gratuita.

Puoi scaricare megaupload i file anche se non sei registrato.

Con la registrazione gratuita puoi caricare fino a 200GB di file

Con l'abbonamento premium puoi caricare scaricare file illimitati.

Con l'abbonamento premium scarichi e carichi file ad altà velocità.

Con l'abbonamento premium non hai il limiti di download per 24 ore.

L'utente premium puo caricare file di grandezza illimitata.

Aspetto negativi:

Con la registrazione gratuita puoi scaricare un file alla volta.

Se non ti registri non puoi caricare file.

Il file caricato da utente registrato rimane nell'host on line per 90gg dall'ultimo download poi viene cacellato automaticamente.

Con la registrazione gratuita hai il limite megaupload download per 24 ore.

Con la registrazione gratuita puoi caricare un file con la dimensione massima di 2GB.