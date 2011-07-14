Loading...

Cambiare hard disk alla Play 3

Redazione Avatar

di Redazione

14/07/2011

Vediamo ora come sostituire l'hard disk della Play Station 3 con uno più capiente, prima alcuni accorgimenti:

1)Il disco deve essere Sata (Serial Ata);

2)Sony consiglia quelli da 5400rpm ma anche i 7200rpm sono compatibili solo che scaldano di più;

3)Devono essere da 2.5" (come quelli dei portatili) di altezza max 9,5mm;

4)Il massimo suportato è di 750GB.

 

Ora invece le istruzioni su come farlo:

1)Aprire il vano dell'hard disk a sinistra della console sforzando leggermente con un cacciavite a taglio;

2)Svitare la vite blu con uno a croce;

3)Tirate la leva verso sinistra per estrarre il disco e svitatelo dal suo box;

4)Inserite nel box il nuovo hard disk e ripetete tutte le operazioni fino a qua dalla 3 alla 1;

5)Accendere la console e premete X all'avviso di formattamento.

Finito!

 

N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.

