Cambiare hard disk alla Play 3
14/07/2011
Vediamo ora come sostituire l'hard disk della Play Station 3 con uno più capiente, prima alcuni accorgimenti:
1)Il disco deve essere Sata (Serial Ata);
2)Sony consiglia quelli da 5400rpm ma anche i 7200rpm sono compatibili solo che scaldano di più;
3)Devono essere da 2.5" (come quelli dei portatili) di altezza max 9,5mm;
4)Il massimo suportato è di 750GB.
Ora invece le istruzioni su come farlo:
1)Aprire il vano dell'hard disk a sinistra della console sforzando leggermente con un cacciavite a taglio;
2)Svitare la vite blu con uno a croce;
3)Tirate la leva verso sinistra per estrarre il disco e svitatelo dal suo box;
4)Inserite nel box il nuovo hard disk e ripetete tutte le operazioni fino a qua dalla 3 alla 1;
5)Accendere la console e premete X all'avviso di formattamento.
Finito!
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
