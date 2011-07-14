Loading...

Lista HD compatibili con PS3

14/07/2011

Ecco la lista di alcuni degli hard disk compatibili con console Play Station 3:

40GB 5400RPM

 

60GB 5400RPM

 

60GB 7200RPM

 

80GB 5400RPM

 

80GB 7200RPM

 

100GB 5400RPM

 

100GB 7200RPM
Seagate Momentus 7200.1 ST910021AS 100GB 7200 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM

 

120GB 5400RPM

 

160GB 5400RPM


200GB 4200RPM

 

250GB 5400RPM

 

320GB 5400RPM

 

500GB 7200RPM

 

