Lista HD compatibili con PS3
di Redazione
14/07/2011
Ecco la lista di alcuni degli hard disk compatibili con console Play Station 3:
40GB 5400RPM
- HITACHI Travelstar 7K100 HTS721060G9SA00 (0A25025) 60GB 7200 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
80GB 5400RPM
- Fujitsu MHV2080BH 80GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Fujitsu MHW2080BH 80GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - Retail
- Western Digital Scorpio WD800BEVS 80GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- HITACHI Travelstar 5K100 HTS541080G9SA00 (0A26924) 80GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- SAMSUNG FlashON HM08HHI 80GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- SAMSUNG Spinpoint M Series HM080JI 80GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- HITACHI Travelstar 5K120 HTS541280H9SA00 (0A50158) 80GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
80GB 7200RPM
- HITACHI Travelstar 7K100 HTS721080G9SA00 (0A25026) 80GB 7200 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Seagate Momentus 7200.1 ST980825AS 80GB 7200 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
100GB 5400RPM
- Fujitsu MHW2100BH 100GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Seagate Momentus 5400.2 ST9100824AS 100GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
100GB 7200RPM
Seagate Momentus 7200.1 ST910021AS 100GB 7200 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
120GB 5400RPM
- TOSHIBA MK1234GSX 120GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Western Digital Scorpio WD1200BEVS 120GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Seagate Momentus 5400.2 ST9120821AS 120GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Seagate Momentus 5400.3 ST9120822AS 120GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- SAMSUNG Spinpoint M Series HM120JI 120GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
160GB 5400RPM
- SAMSUNG Spinpoint M Series HM160JI 160GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Western Digital Scorpio WD1600BEVS 160GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- HITACHI Travelstar 5K160 HTS541616J9SA00 (0A28844) 160GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Seagate Momentus 5400.3 ST9160821AS 160GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Fujitsu MHW2160BH 160GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - Retail
200GB 4200RPM
- TOSHIBA MK2035GSS 200GB 4200 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- HITACHI Travelstar 7K200 HTS722020K9SA00 (0A50940) 200GB 7200 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
250GB 5400RPM
- SAMSUNG Spinpoint M Series HM250JI 250GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
- Western Digital Scorpio WD2500BEVS 250GB 5400 RPM Serial ATA150 Notebook Hard Drive - OEM
320GB 5400RPM
500GB 7200RPM
Articolo Precedente
Cambiare hard disk alla Play 3
Articolo Successivo
Informazioni sulle distro Linux
Redazione