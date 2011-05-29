Rimuovere icona menù Nokia N95 8GB
di Redazione
29/05/2011
Per rimuovere l' icona del menù dal Nokia basterà seguire questa semplice guida e avere il telefono con l' hack oppure la possibilità di certificare i programmi. Noteremo dopo una notevole velocità in avvio rispetto a prima.
Istruzioni:
1)Entriamo in C:private10202be9 e, se presente, eliminiamo il file 101F8847.TXT;
2)Entriamo in C:private10202be9persists e, se presente, eliminiamo il file 101F8847.CRE;
3)Copiare in C:private10202be9 il file 101F8847.TXT (scompattate l' archivio);
Riavviamo e non troveremo più l' icona.
N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Redazione