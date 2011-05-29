Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Rimuovere icona menù Nokia N95 8GB

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Per rimuovere l' icona del menù dal Nokia basterà seguire questa semplice guida e avere il telefono con l' hack oppure la possibilità di certificare i programmi. Noteremo dopo una notevole velocità in avvio rispetto a prima.

Istruzioni:
1)Entriamo in C:private10202be9 e, se presente, eliminiamo il file 101F8847.TXT;
2)Entriamo in C:private10202be9persists e, se presente, eliminiamo il file 101F8847.CRE;
3)Copiare in C:private10202be9 il file 101F8847.TXT (scompattate l' archivio);

Riavviamo e non troveremo più l' icona.

N.B.: Nè l' amministratore, nè il sito www.gigabitpc.com, nè il creatore della guida ci prendiamo qualche responsabilità in merito a guasti e/o brick della console. Seguendo e attuando questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo escludendo noi da eventuali danni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Product Code Nokia

Articolo Successivo

Nuove icone touch Nokia 5800/5530

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022