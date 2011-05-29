Nuove icone touch Nokia 5800/5530
di Redazione
29/05/2011
Per avere queste nuove icone touch per i Nokia 5800 e 5530 basta scaricare questo file, installarlo e riavviare il cellulare.
Eventualmente basta copiare il file 10275102.txt in C:private10202be9, editando gli UID delle applicazioni (fare riferimento all' articolo con la lista degli UID nella sezione Telefonia):
Icona di Sinistra:
0x102F string "localapp:0x101F4CD2" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x1038 string "localapp:0x101F4CD2?iconid=270501603;7110&toolbar=1" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
Icona Centrale:
0x1032 string "localapp:0x100058B3?view=0x10282D81" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x103B string "localapp:0x100058B3?view=0x10282D81&iconid=270501603;7111&toolbar=1" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
Icona di Destra:
0x1035 string "localapp:0x100058F8" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
0x103E string "localapp:0x100058F8?iconid=270501603;7116&toolbar=1" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
Per modificare le icone invece bisogna sostituire i numeri in rosso con le prime 4 cifre del codice UID:
Icona di Sinistra:
0x1038 string "localapp:0x101F4CD2?iconid=270501603;7110&toolbar=1" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
Icona Centrale:
0x103B string "localapp:0x100058B3?view=0x10282D81&iconid=270501603;7111&toolbar=1" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
Icona di Destra:
0x103E string "localapp:0x100058F8?iconid=270501603;7116&toolbar=1" 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=alwaysfail
