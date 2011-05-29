Product Code Nokia

Loading...

Redazione Avatar

di Redazione

29/05/2011

Il Product Code è un codice che la Nokia assegna ad ogni terminale per ogni zona del mercato dove vende. Sostituirlo significa anche invalidare la garanzia, pur rimettendo l' originale l' assistenza Nokia se ne accorge.
Dovete controllare anche il codice RM-RH che indica il codice macchina e in alcuni casi distingue le zone del mercato.
Per sapere quale avete voi dovete togliere la batteria e guardare sulla scocca del telefono


Ecco l' elenco dei paesi con gli acronimi:

EUROPE o EURO = Europe;

EMEA = Europe, Middle East and Africa;

MEA = Middle East and Africa;

EURASIA o EURA = Europe and Asia;

APAC = Asia Pacific;

SEAP = South East and Asia Pacific;

LTA = Latin America;

NAM = North America;

US = Stati Uniti.

In questi giorni posterò molti articoli con i vari product code dei modelli Nokia.

