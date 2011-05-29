Nokia 1202 RH-111
29/05/2011
0571251: RH-111 2ID APAC MG HINDI GRAY INDIA
0571493: RH-111 2ID APAC MH GUJARAT GRAY INDIA
0571494: RH-111 2ID APAC MI TAMIL GRAY INDIA
0571495: RH-111 2ID APAC MJ BENGALI GRAY INDIA
0571670: RH-111 2ID APAC MK TELUGU GRAY INDIA
0571671: RH-111 2ID APAC MM PUNJABI GRAY INDIA
0571672: RH-111 2ID APAC MN KANNADA GRAY INDIA
0571675: RH-111 2ID APAC MO MALAYA GRAY INDIA
0571677: RH-111 2ID APAC MU BENGALI GRAY INDIA
0571678: RH-111 2ID APAC MU ORIYAL GRAY INDIA
0571676: RH-111 2ID APAC MU PUSHTO GRAY INDIA
0558697: RH-111 BTR CODE EU
0568603: RH-111 CTR APAC MG HINDI BLUE INDIA
0568573: RH-111 CTR APAC MG HINDI WAR BLA INDIA
0568606: RH-111 CTR APAC MH GUJARAT BLUE INDIA
0568574: RH-111 CTR APAC MH GUJARAT WAR BLA INDIA
0568607: RH-111 CTR APAC MI TAMIL BLUE INDIA
0568578: RH-111 CTR APAC MI TAMIL WAR BLA INDIA
0568609: RH-111 CTR APAC MJ BENGALI BLUE INDIA
0568579: RH-111 CTR APAC MJ BENGALI WAR BLA INDIA
0568610: RH-111 CTR APAC MK TELUGU BLUE INDIA
0568580: RH-111 CTR APAC MK TELUGU WAR BLA INDIA
0568611: RH-111 CTR APAC MM PUNJABI BLUE INDIA
0568581: RH-111 CTR APAC MM PUNJABI WAR BLA INDIA
0568612: RH-111 CTR APAC MN KANNADA BLUE INDIA
0568582: RH-111 CTR APAC MN KANNADA WAR BLA INDIA
0568614: RH-111 CTR APAC MO MALAYA BLUE INDIA
0568583: RH-111 CTR APAC MO MALAYA WAR BLA INDIA
0568617: RH-111 CTR APAC MU BENGALI BLUE INDIA
0568585: RH-111 CTR APAC MU BENGLI WAR BLA INDIA
0568618: RH-111 CTR APAC MU ORIYAL BLUE INDIA
0568587: RH-111 CTR APAC MU ORIYAL WAR BLA INDIA
0568616: RH-111 CTR APAC MU PUSHTO BLUE INDIA
0568584: RH-111 CTR APAC MU PUSHTO WAR BLA INDIA
0572189: RH-111 CTR SWAP Generic India
