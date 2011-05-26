Report vendite Sony

Le vendite hanno raggiunto i 14,3 milioni di console vendute arrivando a 50 milioni di Play Station 3 presenti in tutto il mondo. Al primo posto però, rimane sempre l' Xbox 360 con 53,6 milioni di unità.



Le vendite globali per le vecchie ma famose Play Station 2 sono di 6,4 milioni di pezzi e quelle delle console portatili PSP sono di 8 milioni.

La vendita di videogiochi risulta molto positiva, per PS3 le vendite sono state di 150 milioni di giochi rispetto ai 115,6 milioni del 2010, per PSP 46,6 milioni e per PS2 14,6 milioni.

Brutti i grafici per le operazioni online, riguardanti il Play Station Network che perde 314,1 milioni netti rispetto il 2010.



