Report vendite Sony
di Redazione
26/05/2011
Le vendite hanno raggiunto i 14,3 milioni di console vendute arrivando a 50 milioni di Play Station 3 presenti in tutto il mondo. Al primo posto però, rimane sempre l' Xbox 360 con 53,6 milioni di unità.
Le vendite globali per le vecchie ma famose Play Station 2 sono di 6,4 milioni di pezzi e quelle delle console portatili PSP sono di 8 milioni.
La vendita di videogiochi risulta molto positiva, per PS3 le vendite sono state di 150 milioni di giochi rispetto ai 115,6 milioni del 2010, per PSP 46,6 milioni e per PS2 14,6 milioni.
Brutti i grafici per le operazioni online, riguardanti il Play Station Network che perde 314,1 milioni netti rispetto il 2010.
Articolo Precedente
Installare file .bin su Linux
Articolo Successivo
Le novità di Fedora 15
Redazione