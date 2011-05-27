Loading...

Installare file .bin su Linux

27/05/2011

TITOLO
Per installare dei file .bin, spostiamoli ad esempio in Download, apriamo il terminale ed entriamo nella directory (es. cd Download).
Diamo ora questo comando:

chmod 755 file.bin

poi lanciamo con:

./file.bin

Ora potete seguire le istruzioni a video. Ovviamente al posto di "file" mettete il nome del vostro file in questione.
