Termini del web

di Redazione 27/05/2011

DNS:

I Dns sono dei server che hanno lo scopo di tradurre i nomi dei domini (es. www.google.it) con l' ip di ogni sito associato. In pratica traducono i nomi dei domini in indirizzi ip.



IP:

L' indirizzo ip è un numero che trova e identifica un pc connesso alla rete.



PROTOCOLLO:

Gruppo di regole per comunicare l' uno con l' altro.



IPv4:

L' IPv4 (Internet Protocol version 4) è la quarta edizione degli indirizzi ip. Questi indirizzi disponibili sono circa 4,3*109, tenendo conto di quelli riservati ad altri usi (127.0.0.1, 255.255.255.255 ecc)



IPv6:

L' IPv6 è considerato come il successore dell' IPv4, creato anche per semplificare la connessione alla rete e la configurazione. Conta circa 3,4*1038.



Glossario in aggiornamento..







