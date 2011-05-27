Termini del web
di Redazione
27/05/2011
DNS:
I Dns sono dei server che hanno lo scopo di tradurre i nomi dei domini (es. www.google.it) con l' ip di ogni sito associato. In pratica traducono i nomi dei domini in indirizzi ip.
IP:
L' indirizzo ip è un numero che trova e identifica un pc connesso alla rete.
PROTOCOLLO:
Gruppo di regole per comunicare l' uno con l' altro.
IPv4:
L' IPv4 (Internet Protocol version 4) è la quarta edizione degli indirizzi ip. Questi indirizzi disponibili sono circa 4,3*109, tenendo conto di quelli riservati ad altri usi (127.0.0.1, 255.255.255.255 ecc)
IPv6:
L' IPv6 è considerato come il successore dell' IPv4, creato anche per semplificare la connessione alla rete e la configurazione. Conta circa 3,4*1038.
Glossario in aggiornamento..
