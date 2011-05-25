Le novità di Fedora 15

Gli sviluppatori di Fedora hanno annunciato il rilascio della versione 15, con novità e changelog molto interessanti. Si parte dal software che per la nuova versione si è pensato di rimpiazzare OpenOffice con LibreOffice, la distro monta poi Firefox 4, Sugar, KDE 4.6 e Xfce 4.8.





La nuova release propone anche Boxgrinde, un software di virtualizzazione in grado di creare applicazoni virtuali, l' interfaccia degli errori è stata migliorata e resa più semplice e infine è presente Spice VDI: una macchina virtuale in grado di far girare sistemi operativi senza toccare righe di codici o altri comandi.

Per scaricarlo fare riferimento al sito ufficiale : fedoraproject.org



