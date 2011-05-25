Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Cos' è il Java?

Redazione Avatar

di Redazione

25/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il sito ufficiale java.com riporta:

Java è un linguaggio di programmazione e una piattaforma di elaborazione sviluppati da Sun Microsystems nel 1995. Si tratta della tecnologia sulla quale si sviluppano i programmi più avanzati, tra cui utilità, giochi e applicazioni aziendali. Java è in esecuzione su oltre 850 milioni di personal computer e miliardi di dispositivi a livello mondiale, inclusi dispositivi mobili e TV.

Perché Java è necessario?

Esiste un numero notevole di applicazioni e siti Web, in aumento ogni giorno, che funzionano esclusivamente se è stato installato Java. Java è veloce, sicuro e affidabile. Dai portatili ai datacenter, dalle console per videogiochi ai computer altamente scientifici, ai telefoni cellulari e a Internet, Java è onnipresente!
Il download di Java è gratuito?

Sì, è gratuito. Scaricare la versione più recente di Java dall'indirizzo http://java.com.
Perché si dovrebbe eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Java?

La versione più recente di Java contiene importanti miglioramenti per l'ottimizzazione di prestazioni, stabilità e sicurezza delle applicazioni Java in esecuzione sul computer. Grazie a questo aggiornamento gratuito, le applicazioni Java saranno sempre protette ed efficienti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Le novità di Fedora 15

Articolo Successivo

Arrestato hacker ad Olbia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022