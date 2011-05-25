Cos' è il Java?

Java è un linguaggio di programmazione e una piattaforma di elaborazione sviluppati da Sun Microsystems nel 1995. Si tratta della tecnologia sulla quale si sviluppano i programmi più avanzati, tra cui utilità, giochi e applicazioni aziendali. Java è in esecuzione su oltre 850 milioni di personal computer e miliardi di dispositivi a livello mondiale, inclusi dispositivi mobili e TV.

Perché Java è necessario? Esiste un numero notevole di applicazioni e siti Web, in aumento ogni giorno, che funzionano esclusivamente se è stato installato Java. Java è veloce, sicuro e affidabile. Dai portatili ai datacenter, dalle console per videogiochi ai computer altamente scientifici, ai telefoni cellulari e a Internet, Java è onnipresente! Il download di Java è gratuito? Sì, è gratuito. Scaricare la versione più recente di Java dall'indirizzo http://java.com. Perché si dovrebbe eseguire l'aggiornamento alla versione più recente di Java? La versione più recente di Java contiene importanti miglioramenti per l'ottimizzazione di prestazioni, stabilità e sicurezza delle applicazioni Java in esecuzione sul computer. Grazie a questo aggiornamento gratuito, le applicazioni Java saranno sempre protette ed efficienti.

