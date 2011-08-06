Randi Zuckerberg si è licenziata

Randi Zuckerberg, al sorella del fondatore di Facebook, si è licenziata dal suo ruolo di direttrice marketing. L'ha fatto per fondare una sua compagnia, la RtoZ.

In una nota ha detto:

"Il mio obiettivo è lanciare un mio stile innovativo e lavorare cone le aziende nel settore media per sviluppare la loro programmazione in un senso più 'social'". "Penso che questa decisione sia un'estensione naturale del mio lavoro a Facebook e ci stavo pensando da molto tempo".

Nella lettere di licenziamento ha aggiunto:

"ci sono molti modi in cui posso stimolare il cambiamento. Per me questo è il momento ideale per lasciare Facebook e lanciare una compagnia che possa concentrarsi sulle eccitanti novità nel mondo dei media".