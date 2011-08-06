25 milioni di utenti da giugno per Google

Google+, nato il 28 Giugno da un'idea di Larry Page e Sergey Brin, ha raggiunto quota 25 milioni di utenti, la ComScore, una società di ricerche informatiche, ha detto che si tratta del primo sito ad aver raggiunto questo numero in così poco tempo.

Facebook ha impiegato tre anni per arrivare allo stesso risultato, Twitter due e mezzo, MySpace meno di 24 mesi.

Si pensa anche che Google+ raggiungerà presto la cifrà di 40 milioni di utenti, considerando che 200 milioni usano il servizio email di Gmail sarà più facile scambiarsi gli inviti, necessari per accedere al social network.