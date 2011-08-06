Hackerato Chrome OS
di Redazione
06/08/2011
In questi giorni a Las Vegas si sta svolgendo il più grande raduno di hacker che ci sia ed è stato presentato un hack per il sistema operativo di Google, Google OS.
Matt Johanson e Kyle Osborn, hanno detto di aver hackerato questo sistema con una delle tecniche più comuni di attacco per delle pagine web, il cross-site scripting (XSS), questo perchè Google OS è un sistema web based, cioè basato sulle estensioni di Google Chrome.
Hanno anche aggiunto che basterebbe controllare di più il MarketPlace di Chrome OS, così come quello di Android.
Articolo Precedente
Facebook introduce i bimbi in arrivo
Articolo Successivo
Randi Zuckerberg si è licenziata
Redazione