Hackerato Chrome OS

In questi giorni a Las Vegas si sta svolgendo il più grande raduno di hacker che ci sia ed è stato presentato un hack per il sistema operativo di Google, Google OS.

Matt Johanson e Kyle Osborn, hanno detto di aver hackerato questo sistema con una delle tecniche più comuni di attacco per delle pagine web, il cross-site scripting (XSS), questo perchè Google OS è un sistema web based, cioè basato sulle estensioni di Google Chrome.

Hanno anche aggiunto che basterebbe controllare di più il MarketPlace di Chrome OS, così come quello di Android.