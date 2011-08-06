Facebook introduce i bimbi in arrivo

Da qualche giorno Facebook sta apportando grandi cambiamenti, come la nuova chat (la quale non piace a nessuno e se anche voi rivolete la vecchia ecco l'articolo) e la videochiamata, ma da oggi è anche possibile inserire nei gradi di parentela i propri figli in attesa.

Per farlo basta andare nelle modifiche del profilo e alla voce Familiari aggiungerne uno nuovo, si può impostare la data di nascita prevista e volendo anche il futuro nome, poi nel menù a destra si sceglie la voce "bimbo in arrivo".

Ecco a voi un altro modo con il quale Facebook tenta di "assorbire" ogni giorno nuovi utenti facendoli interagire sempre più con lui.