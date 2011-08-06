Quanto siamo popolari nel web?
di Redazione
06/08/2011
Esiste un tool online, precisamente Vrank.com, che ci dice quanto siamo visibili e famosi online.
In pratica tiene conto di svariate cose, tra cui:
- Pagerank;
- Menzioni di altri siti web;
- Quanto viene nominato all’interno dei Social Network;
- Quanti link sono indicizzati all’interno dei motori di ricerca;
e molto altro ancora. Ha una scala da 0 a 1000 e ci dice quanto è vibile il nostro brand su internet.
Il report può essere letto sul sito o spedito per email.
