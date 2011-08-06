Loading...

Quanto siamo popolari nel web?

di Redazione

06/08/2011

Esiste un tool online, precisamente Vrank.com, che ci dice quanto siamo visibili e famosi online.

In pratica tiene conto di svariate cose, tra cui:

    • Pagerank;
    • Menzioni di altri siti web;
    • Quanto viene nominato all’interno dei Social Network;
    • Quanti link sono indicizzati all’interno dei motori di ricerca;

e molto altro ancora. Ha una scala da 0 a 1000 e ci dice quanto è vibile il nostro brand su internet.

Il report può essere letto sul sito o spedito per email.

