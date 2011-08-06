Quanto siamo popolari nel web?

Esiste un tool online, precisamente Vrank.com, che ci dice quanto siamo visibili e famosi online.

In pratica tiene conto di svariate cose, tra cui:

Pagerank;



Menzioni di altri siti web;



Quanto viene nominato all’interno dei Social Network;



Quanti link sono indicizzati all’interno dei motori di ricerca;

e molto altro ancora. Ha una scala da 0 a 1000 e ci dice quanto è vibile il nostro brand su internet.

Il report può essere letto sul sito o spedito per email.