Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Installare i programmi con 1 click su Ubuntu

Redazione Avatar

di Redazione

06/08/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Su Ubuntu abbiamo la possibilità di installare le più comuni e famose applicazioni con un solo click. Per farlo dobbiamo scaricare da qua il programma Bleeding Edge, compatibile per Ubuntu 10.04, 10.10 e 11.04.

Una volta scaricato clicchiamo sopra con il tasto destro e andiamo su "Consentire l’esecuzione del file come programma", poi lo chiudiamo e lo riavviamo di nuovo. 

Basterà selezionare i programmi desiderati e Bleeding Edge farà tutto da solo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Creare menù con i CSS senza saperli

Articolo Successivo

Quanto siamo popolari nel web?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022