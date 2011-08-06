Installare i programmi con 1 click su Ubuntu

Su Ubuntu abbiamo la possibilità di installare le più comuni e famose applicazioni con un solo click. Per farlo dobbiamo scaricare da qua il programma Bleeding Edge, compatibile per Ubuntu 10.04, 10.10 e 11.04.

Una volta scaricato clicchiamo sopra con il tasto destro e andiamo su "Consentire l’esecuzione del file come programma", poi lo chiudiamo e lo riavviamo di nuovo.

Basterà selezionare i programmi desiderati e Bleeding Edge farà tutto da solo.