Creare menù con i CSS senza saperli

OnlyCSS Menu ci offre un comodo programmino online per creare e personalizzare in ogni punto menù per i nostri siti web.

Basterà infatti crearlo e copiare-incollare il codice nella nostra pagina web.

Possiamo averlo sia orizzontale sia verticale, con voci infinite e addirittura possiamo fare un menù Step by Step, quelli con i vari passaggi.