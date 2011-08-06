Loading...

Creare menù con i CSS senza saperli

OnlyCSS Menu ci offre un comodo programmino online per creare e personalizzare in ogni punto menù per i nostri siti web.

Basterà infatti crearlo e copiare-incollare il codice nella nostra pagina web.

Possiamo averlo sia orizzontale sia verticale, con voci infinite e addirittura possiamo fare un menù Step by Step, quelli con i vari passaggi.

