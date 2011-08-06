Loading...

Creare temi WordPress online

06/08/2011

Lubith è un servizio online che ci permette di creare temi per WordPress in maniera gratuita.

Per utilizzarlo è richiesta la registrazione ma una volta iniziato a creare il primo tema è estremamente personalizzabile, è infatti possibile modificare i font, il layout, i menù, aggiungere e/o rimuovere immagini e molto altro ancora.

Quanto siamo popolari nel web?

Un nuovo metodo per scoprire quanto vale un sito

