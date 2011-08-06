Creare temi WordPress online
di Redazione
06/08/2011
Lubith è un servizio online che ci permette di creare temi per WordPress in maniera gratuita.
Per utilizzarlo è richiesta la registrazione ma una volta iniziato a creare il primo tema è estremamente personalizzabile, è infatti possibile modificare i font, il layout, i menù, aggiungere e/o rimuovere immagini e molto altro ancora.
