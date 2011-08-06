Loading...

Un nuovo metodo per scoprire quanto vale un sito

06/08/2011

ClearWebStats è un altro sito nato per informare il webmaster di quanto vale il suo sito e delle caratteristiche principali.

Basta infatti collegarsi, inserire il link del sito (ad es. www.gigabitpc.com) e ci restituirà una serie di informazioni.

Non è molto affidabile in quanto a me ha detto che il mio sito è hostato su un server nel Golfo di Guinea mentre è su Aruba ad Arezzo.

