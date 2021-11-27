Quali sono gli smartphone più venduti nel 2021
27/11/2021
IDC ha segnalato i cinque smartphone più venduti al mondo nei primi nove mesi del 2021.
Un modello della Samsung è anche riuscito a entrare nell'elenco dei modelli di iPhone di Apple.
La società di ricerca e consulenza internazionale International Data Corporation (IDC) ha pubblicato un elenco dei suoi smartphone più venduti in tutto il mondo nei primi tre trimestri del 2021.
Ovviamente sono presenti quattro smartphone Apple tra i primi cinque.
Secondo la diapositiva condivisa dal vicepresidente di IDC Francisco Jeronimo, lo smartphone più popolare al mondo nei primi nove mesi di quest'anno è stato l'iPhone 12.
Al secondo posto della lista c'è il modello Samsung Galaxy A12 , che viene offerto con una batteria da 5.000 mAh e un prezzo accessibile.
La classifica degli smartphone più venduti al mondo continua come iPhone 11, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Pro.
Tutti sono significativamente più costosi dell'unico smartphone Android nell'elenco, dunque la classifica finale è la seguente:
- Apple iPhone 12
- Samsung Galaxy A12
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 12 Pro Max
- Apple iPhone 12 Pro
