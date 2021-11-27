Sony Xperia Pro-I ci siamo quasi

Sembrerebbe proprio essere arrivato il momento del nuovo modello di smartphone Sony Xperia Pro-I.

La società Sony ha presentato lo smartphone Xperia Pro-I alla fine di ottobre. È passato esattamente un mese dall'introduzione di questo dispositivo, ma ci sono altre novità.

Il dispositivo sviluppato da Sony, si distingue soprattutto per la sua fotocamera. Perché questo modello di smartphone ha un sensore completo della fotocamera da 1 pollice.

Sappiamo che Sony ha prodotto diverse fotocamere dal passato. Il gigante della tecnologia, che produce fotocamere sia digitali che professionali, vuole utilizzare questo aspetto avanzato sui propri smartphone.

GSM Arena ha confermato un importante sviluppo sul nuovo modello Xperia di Sony. Di conseguenza, sono state ufficializzate le date in cui Sony lancerà questo nuovo modello di smartphone in alcuni paesi europei e negli Stati Uniti.

Questo dispositivo con enormi funzionalità nella fotocamera sta lentamente prendendo il suo posto sugli scaffali degli appassionati di tutto il mondo.

Il dispositivo è come una telecamera con risoluzione di 12 megapixel, f/2,0-4,0 apertura variabile telecamera posteriore principale.

Allo stesso tempo l'OIS posteriore con 12 Megapixel di zoom ottico 2x, teleobiettivo e scatti macro dovrebbero mettere a fuoco automaticamente. La fotocamera frontale di questo smartphone è da 8 Megapixel .

Sony Xperia Pro-I è dotato di un display OLED da 6,5 ​​pollici 1644×3840 “4K” 120Hz. Inoltre, il dispositivo è alimentato dal chipset Snapdragon 888.

Tuttavia, include anche 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione espandibile. Va anche notato che mentre la potenza della batteria del dispositivo è di 4.500 mAh, il dispositivo esce dalla scatola con Android 11.

