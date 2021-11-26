WhatsApp si aggiorna con i suoi adesivi personalizzati

Fino ad oggi era necessario utilizzare innumerevoli app diverse e strane per inoltrare adesivi personalizzati, ma la popolare app di messaggistica WhatsApp ha aggiornato il software da browser.

Un nuovo aggiornamento alla versione browser della popolare app di messaggistica "WhatsApp" mette fine a dozzine di app ausiliarie: per la prima volta puoi creare adesivi direttamente tramite l'applicazione.

Fino ad oggi, per creare un adesivo, gli utenti dovevano utilizzare applicazioni esterne, le applicazioni consentivano la creazione di un adesivo dall'immagine desiderata e importavano il risultato su WhatsApp, ora secondo l'ultimo aggiornamento della versione del browser gli adesivi possono essere creati direttamente.

L'opzione "Crea" appare nella pagina: fai clic su di essa e importa l'immagine che desideri trasformare in adesivo, l'adesivo può essere modificato in diversi modi e puoi aggiungere una didascalia o persino aggiungere un adesivo sull'adesivo.

L'opzione esiste solo sulla versione del browser quando anche nel software non viene data l'opzione, si prevede che in seguito diventi disponibile su tutte le piattaforme.

Gli adesivi sono uno degli aggiornamenti più controversi della popolare applicazione, da un lato ci sono quelli che "hanno" molti adesivi e mostrano i loro prodotti in ogni momento senza problemi, e dall'altro ci sono molti dei quali sono veri e propri spam.