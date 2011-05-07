PSN: Quando tornerà online?

Siamo alla fase finale dei test che, probabilmente, riporteranno online il PSN. Qualche giorno fa Sony aveva dichiarato che il portale sarebbe tornato online in pochi giorni ma così non sarà, la società nipponica afferma che il portale ritornerà quando sarà sicuro al 100% e "anti-hacker".



Si tratta ovviamente di una delusione per molti utenti della PS3.

Sony afferma “Il sito era non aggiornato e inattivo quando è stato scoperto come parte dei continui attacchi contro Sony”, ha anche rimosso 2500 dati di account trafugati. Secondo Gene “Spaf” Spafford, docente della Purdue University, Sony non aveva un firewall e la vecchia versione di Apache del Web server era mai stata aggiornata.

Sony venerdì ha perso il 4.5% in Borsa.



