Sony: Nuovo attacco dichiarato

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2011

Il portale CNET fa sapere che, dopo aver sorvegliato alcuni irc frequentati dagli hacker, sono pronti ad un nuovo attacco che si andrebbe ad aggiungere a quello degli ex dipendenti. Dopo questa non si sa proprio

se e quando il portale PSN (Play Station Network) o il SOE (Sony Online Enternaiment) torneranno online. Che sia la fine per l' online di Sony? Resta da vedere...

