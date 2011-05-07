Sony: Nuovo attacco dichiarato

Il portale CNET fa sapere che, dopo aver sorvegliato alcuni irc frequentati dagli hacker, sono pronti ad un nuovo attacco che si andrebbe ad aggiungere a quello degli ex dipendenti. Dopo questa non si sa proprio



se e quando il portale PSN (Play Station Network) o il SOE (Sony Online Enternaiment) torneranno online. Che sia la fine per l' online di Sony? Resta da vedere...



