Assassin's Creed 2: Statuette

Ecco a voi la guida alle statuette delle divinità. Si trovano tutte a Monte Riggioni.



Marte: Troverete questa statuetta nel giardino dell’entrata principale di Villa Auditore, precisamente su un muro nell’angolo a sinistra vicino all’albero.







Plutone: Troverete questa statuetta nel giardino dell’entrata principale di Villa Auditore, posizionata a specchio rispetto alla statuetta precedente e cioè su un muro nell’angolo a destra vicino ad un albero e una piccola casupola.







Apollo: Questa statuetta e situata su un muro sopra un tetto vicino alle mura del paese.







Diana: Troverete questa statuetta sotto una finestra, sopra il medico.







Giove: Potete trovarla sopra al rosone nella facciata sul retro della chiesa.







Minerva: Posizionata, più o meno, a specchio rispetto ad Apollo, troverete questa statuetta sopra un tetto vicino alle mura del paese.







Nettuno: E’ l’unica statuetta situata a terra, dentro un piccolo giardino con un albero.







Venere: Poco fuori il giardino di Villa Auditore, troverete la statuetta su una passerella in legno, dietro una casa vicinissima alle mura del paese.







Una volta aver trovato tutte le statuette, oltre ad ottenere il trofeo CREATORE DI MITI, andate sul retro e ai lati di Villa Auditore per posizionarle a coppie sui piedistalli, tranquilli ve le posizionerà automaticamente premendo il tasto azione, ogni coppia di statuette posizionate vi fornirà una parte del tesoro della villa.