Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Assassin's Creed 2: Statuette

Redazione Avatar

di Redazione

07/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ecco a voi la guida alle statuette delle divinità. Si trovano tutte a Monte Riggioni.

Marte: Troverete questa statuetta nel giardino dell’entrata principale di Villa Auditore, precisamente su un muro nell’angolo a sinistra vicino all’albero.



Plutone: Troverete questa statuetta nel giardino dell’entrata principale di Villa Auditore, posizionata a specchio rispetto alla statuetta precedente e cioè su un muro nell’angolo a destra vicino ad un albero e una piccola casupola.



Apollo: Questa statuetta e situata su un muro sopra un tetto vicino alle mura del paese.



Diana: Troverete questa statuetta sotto una finestra, sopra il medico.



Giove: Potete trovarla sopra al rosone nella facciata sul retro della chiesa.



Minerva: Posizionata, più o meno, a specchio rispetto ad Apollo, troverete questa statuetta sopra un tetto vicino alle mura del paese.



Nettuno: E’ l’unica statuetta situata a terra, dentro un piccolo giardino con un albero.



Venere: Poco fuori il giardino di Villa Auditore, troverete la statuetta su una passerella in legno, dietro una casa vicinissima alle mura del paese.



Una volta aver trovato tutte le statuette, oltre ad ottenere il trofeo CREATORE DI MITI, andate sul retro e ai lati di Villa Auditore per posizionarle a coppie sui piedistalli, tranquilli ve le posizionerà automaticamente premendo il tasto azione, ogni coppia di statuette posizionate vi fornirà una parte del tesoro della villa.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Creare temi con PS3 Theme Builder

Articolo Successivo

PSN: Quando tornerà online?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022