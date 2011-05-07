Creare temi con PS3 Theme Builder
di Redazione
07/05/2011
Ecco una guida per creare temi personalizzati per PS3. Il software , PS3 Theme Builder, è gratuito e davvero ben fatto.
Download:
PS3 Theme Builder| Installazione 2.5
PS3 Theme Builder| 3.0 Solo Aggiornamento [Eseguire dopo aver installato la 2.5]
Screenshot:
Vediamo le voci del menù:
Theme Information: setta le informazioni basilari del nostro tema, quali il nome, l’autore, l’icona del tema e dell’autore, e cose simili.
Icon, Colors, Font: permette di modificare e personalizzare le icone, i font, i colori di sistema e delle scritte del nostro tema.
Backgrounds: permette di cambiare lo sfondo, ad esempio HD o SD. Un' ottima personalizzazione per il tema.
Additonal Commands: perfetto per aggiungere contenuti multimediali come immagini o video.
Upload Theme: possiamo sfruttare l’ultima parte del programma per caricare direttamente il tema online e renderlo disponibile al mondo degli appassionati di questa console.
Test Drive: possiamo vedere un’anteprima del nostro tema e apportare, eventualmente, le modifiche alle parti che ci piacessero di meno.
Build Theme: permette di creare il tema e di salvarlo nel formato P3T, nella cartella “Documenti” del nostro computer.
Redazione