Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Keyloggers

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Installate un keylogger sul computer di una vittima e sarete in grado di tenere traccia di tutta la sua attività, semplicemente leggendo le mail che il suo computer vi manda segretamente al cui interno c'è la copia di tutto ciò che la vittima ha scritto sulla tastiera.

Come si ricevono i keyloggers?
Solitamente come allegati a file di posta elettronica o talvolta si trovano inglobati in software che si sono scaricati da Internet.
Come possiamo sbarazzarcene?
Stando attenti a cosa si installa, usando un buon anti-virus e un firewall.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Modelli di PSP

Articolo Successivo

Creare temi con PS3 Theme Builder

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022