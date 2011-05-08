Home News Keyloggers

di Redazione 08/05/2011

Installate un keylogger sul computer di una vittima e sarete in grado di tenere traccia di tutta la sua attività, semplicemente leggendo le mail che il suo computer vi manda segretamente al cui interno c'è la copia di tutto ciò che la vittima ha scritto sulla tastiera.



Come si ricevono i keyloggers?

Solitamente come allegati a file di posta elettronica o talvolta si trovano inglobati in software che si sono scaricati da Internet.

Come possiamo sbarazzarcene?

Stando attenti a cosa si installa, usando un buon anti-virus e un firewall.

